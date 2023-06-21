Роспропаганда видала черговий "шедевр" зі спалюванням Біблії

Російські Telegram-канали поширюють фейкове відео з українським військовим, який спалює знайдену в речах ворога Біблію.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, для чого окупанти поширюють такий фейк.

Зазначається, що в такий спосіб російська пропаганда намагається маніпулювати аудиторіями. Зокрема, російською, для якої знищення священної книги пояснюється тим, що вона написана російською мовою. А західною – як підтвердження власного наративу про те, що "українці – сатаністи".

Фото: Центр протидії дезінформації

У ЦПД наголошують, що метою ворога є дискредитувати Україну та "демонізувати" українські Збройні сили.

"Таким чином, роспропаганда "викриває українські злочини", щоб виправдати напад росії на сусідню державу та домогтися припинення військової допомоги країні, яка не має "європейських цінностей", – пояснюють у ЦПД.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Путін самодискредитувався, зокрема для внутрішнього російського ринку, як людина, яка абсолютно не має якісної інформації. Адже росіяни постійно роблять "вкиди" про танки, які вони нібито знищили, про провал контрнаступу ЗСУ, про загибель українських військових керівників.

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