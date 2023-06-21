"Шойгу вже майже небіжчик, тільки тінь рухається": думка ветерана КДБ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу має вигляд школяра, який не підготувався до екзамену, коли невпевнено звітує про вигадані успіхи російських загарбників в Україні.

Таку думку висловив колишній радянський розвідник та однокурсник Путіна Юрій Швець в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Він вважає, що Шойгу вже й так майже небіжчик: “Лише тінь якась рухається. Я слухав, як він зачитував, які великі успіхи у російської армії в Україні”.

Ветеран КДБ гадає, що російський міністр оборони має вигляд школяра, який не підготувався до екзамену: “Просто бурмоче щось, якийсь жах. Фанерний маршал. Оленяр. Вся країна така, розумієте? Скільки зла від неї. Не було б цієї трагедії, це була б комедія, цирк шапіто, балаган”.

Нагадаємо, міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу знову пригрозив Україні. Тепер він залякує ударами по "центрах ухвалення рішень", якщо Україна використає HIMARS і Storm Shadow для "атак" по території РФ та анексованого Криму.

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