Роспропаганда выдала очередной "шедевр" со сжиганием Библии

Пропаганда РФ придумала новый фейк, чтобы манипулировать не только собственной аудиторией, но и гражданами западных стран.

Российские Telegram-каналы распространяют фейковое видео с украинским военным, сжигающим найденную в вещах врага Библию.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, для чего оккупанты распространяют такой фейк.

Отмечается, что таким образом российская пропаганда пытается манипулировать аудиториями. В частности, российской – для которого уничтожение священной книги объясняется тем, что она написана на русском языке. А западной – как подтверждение собственного нарратива о том, что "украинцы – сатанисты".

Фото: Центр противодействия дезинформации

В ЦПД отмечают, что целью врага является дискредитировать Украину и "демонизировать" украинские Вооруженные Силы.

"Таким образом, роспропаганда "разоблачает украинские преступления", чтобы оправдать нападение россии на соседнее государство и добиться прекращения военной помощи стране, не имеющей "европейских ценностей", — объясняют в ЦПД.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Путин самодескридитировался, в частности для внутреннего российского рынка, как человек, совершенно не имеющий качественной информации. Ведь россияне постоянно совершают "вбросы" о якобы уничтоживших танках, о провале контрнаступления ВСУ, о гибели украинских военных руководителей.

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