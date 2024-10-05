ЗСУ уразили 3 командних пункти росіян

Ураження здійснено ракетами Storm Shadow.
Сили оборони України днями уразили три командних пункти російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ", - йдеться в повідомленні.
Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.
Наразі результати ударів уточнюються.
"Знищення окупантів триває. Далі буде", - додали у Генштабі.
Нагадаємо, у суботу, 5 жовтня, українські Сили оборони збили російський літак на Донеччині.
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