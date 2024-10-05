ЗСУ уразили 3 командних пункти росіян

Сили оборони України днями уразили три командних пункти російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ", - йдеться в повідомленні.

Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.

Наразі результати ударів уточнюються.

"Знищення окупантів триває. Далі буде", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, у суботу, 5 жовтня, українські Сили оборони збили російський літак на Донеччині.

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