ВСУ поразили 3 командных пункта россиян

Силы обороны Украины на днях поразили три командных пункта российских кафиров.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Боевую работу проделали подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

" Нанесен успешное огневое поражение по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад, а также одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ ", — говорится в сообщении.

Поражение произошло ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS.

Пока результаты ударов уточняются.

"Уничтожение оккупантов продолжается. Продолжение следует", — добавили в Генштабе.

Напомним, в субботу, 5 октября, украинские Силы обороны сбили российский самолет в Донецкой области.

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