СМС-повідомлення від WFP Ukraine ООН про грошову допомогу: шахрайство чи ні

Внутрішньо переміщеним особам в Україні почали приходити СМС від WFP Ukraine щодо отримання 2200 гривень допомоги від ООН. Багато хто не подавав заявки для отримання виплат і тому не розуміє: це новий вид шахрайства чи ні? Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про ці смс-повідомлення та фінансову допомогу.

Від середини травня 2022 року почалися виплати для людей, які мають статус ВПО (внутрішньо переміщеної особи). Здійснюють їх в рамках програми World Food Programme від ООН, а координатором виступає Міністерство соціальної політики України. Виплати можна отримати через міжнародну систему грошових переказів в ПриватБанк. А розмір фінансової допомоги складає 2200 гривень на особу або до 6600 гривень на сім'ю.

Однак в Мережі почали з'являтися запитання про СМС від WFP Ukraine, які приходять навіть тим внутрішньо переміщеним особам, які не подавали жодних заявок для отримання виплат від ООН. Людей бентежить одне: чи це шахрайство, чи ні?

СМС-повідомлення мають такий вигляд:

СМС-повідомлення від WFP Ukraine / Фото: ТСН.ua

Дехто з ВПО все ж спробував отримати гроші, щоб переконатися, чи це не шахраї. Як відповідають в чатах тим, хто ставить запитання про реальність отримання 2200 гривень, кошти справді виплачують. Виявилося, що під час оформлення заявки на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи в ЦНАПі, в кінці документу громадяни України ставили "галочку" навпроти пункту "Даю згоду" на передавання інформації щодо персональних даних до агенції ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста для надавання допомоги.

Зразок заяви на отримання статусу ВПО / Фото: ТСН.ua

Саме тому внутрішньо переміщеним особам, які не подавали окрему заявку на отримання фінансової допомоги, але були оформлені в ЦНАПі як ВПО, почали масово приходити СМС-повідомлення від WFP Ukraine з номером переказу для Western Union.

Щоб отримати переказ коштів, потрібно ввести код, який прийшов в СМС-повідомленні, у мобільному та веб-застосунку Приват24, в терміналі самообслуговування, банкоматі, повідомити його у відділенні банку або зателефонувати на номер клієнтської підтримки 3700 (також у онлайн чаті підтримки).

Варто пам'ятати, як розрізнити шахрайські та реальні смс-повідомлення: