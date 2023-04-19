Стали відомі деталі загибелі екснардепа Олега Барни на війні

Колишній депутат Верховної Ради України Олег Барна загинув 17 квітня під час бойових дій під Вугледаром, у селі Павлівка. Першим про смерть Барни повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Загибель Барни зранку 19 квітня також підтвердив експрезидент України Петро Порошенко.

"Сьогодні підтвердили, Олег Барна загинув. Західна частина Павлівки, 68 бригада, другий батальйон. Довго просився в штурмову групу. Тому йшов на штурм один із перших. Вів вогонь з дистанції один-три метра. Кульове поранення в шию", - повідомив Порошенко.

18 квітня у Олега Барни був день народження – йому мало виповнитись 56 років.

Нагадаємо, суд виправдав солдата, який п’яним розстріляв з автомата командира танкового батальйону.

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