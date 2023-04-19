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Стали известны детали гибели экс-нардепа Олега Барны на войне

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3385
Время на прочтение
1 мин
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Стали известны детали гибели экс-нардепа Олега Барны на войне

Фото: УНИАН

На войне с оккупантами погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Барна погиб 17 апреля во время боевых действий под Угледаром, в селе Павловка. Первым о смерти Барны сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Гибель Барны с утра 19 апреля также подтвердил экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня подтвердили, Олег Барна погиб. Западная часть Павловки, 68 бригада, второй батальон. Долго просился в штурмовую группу. Поэтому шел на штурм один из первых. Вел огонь с дистанции один-три метра. Пулевое ранение в шею", — сообщил Порошенко.

18 апреля у Олега Барны был день рождения – ему должно было исполниться 56 лет.

Напомним, суд оправдал солдата, который пьяным расстрелял из автомата командира танкового батальона.

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Дата публикации
Просмотры
3385
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