Россия держит в Черном море девять кораблей: сколько "Калибров" наготове

По состоянию на утро 19 апреля в Черное море российская армия вывела девять кораблей. На боевом дежурстве есть три ракетоносителя.

Об этом сообщили в командовании Военно-Морских сил ВСУ.

Таким образом, флот Российской Федерации уменьшился до трех носителей ракет. Их залп достигает 16 "Калибров". К слову, накануне в акватории Черного моря было два надводных и два подводных ракетоносителя — они имели до 24 "Калибров".

Тем временем в Азовском море остается один российский корабль. В Средиземном море насчитывают до восьми вражеских кораблей, из которых четыре — носители "Калибров", имеющие 36 ракет.

Напомним, бывший директор ЦРУ генерал армии США в отставке Дэвид Петреус заявил, что Россия очень недооценили мощность Вооруженных сил Украины, а переоценили собственные силы. Кроме того, оккупанты имеют устаревшую телекоммуникационную систему.

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