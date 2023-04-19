Что будет с пенсиями украинцев в случае выезда за границу

Деньги можно получить в почтовом отделении в иностранном государстве.

В случае выезда за границу украинцы смогут получать пенсии посредством международных денежных переводов, которые будет осуществлять "Укрпочта".

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Там уточнили, что речь идет о возобновлении выплат для граждан Украины за границей, которые на Родине получали пенсию в наличной форме.

Также читайте В Украине в апреле произошел автоматический перерасчет пенсий: кого это касается

"Выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в АО "Укрпочта" осуществлять перевод средств в страну пребывания)", – отметили в министерстве.

Такая категория пенсионеров сможет возобновить получение пенсии за границей посредством отправки заявления по почте в определенном Пенсионным фондом Украины порядке.

Напомним, граждане Украины могут получать минимальную пенсию в Польше, однако это возможно при определенных условиях. Отметим, что минимальная пенсия в Польше в 2023 году составляет 1445,48 злотых в месяц (около 12 400 грн).

Читайте также: