Що буде з пенсіями українців у разі виїзду за кордон

Гроші можна буде отримати у поштовому відділені в іноземній державі.

У разі виїзду за кордон українці зможуть отримувати пенсії за допомогою міжнародних грошових переказів, які здійснюватиме "Укрпошта".

Про це повідомили в Мініреінтеграції.

Там уточнили, що йдеться про відновлення виплат для громадян України за кордоном, які на Батьківщині отримували пенсію в готівковій формі.

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"Виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (при наявності технічної можливості в АТ "Укрпошта" здійснювати переказ коштів в країну перебування)", – зазначили в міністерстві.

Така категорія пенсіонерів зможе відновити отримання пенсії за кордоном за допомогою відправлення заяви поштою у визначеному Пенсійним фондом України порядку.

Нагадаємо, громадяни України можуть отримувати мінімальну пенсію в Польщі, однак це можливо за певних умов. Зауважимо, що мінімальна пенсія вПольщі 2023 року становить 1445,48 злотих на місяць (близько 12 400 грн).

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