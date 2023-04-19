Італієць трактором створив найбільший у світі портрет Пабло Пікассо - відео

Італійський ленд-художник Даріо Гамбарін використав поле як полотно та створив найбільший у світі портрет Пабло Пікассо.

Чоловік творив на ділянці площею 82 тисячі квадратних метрів у Кастаньяро, Верона. Про це повідомляє The Guardian.

Гамбарін накреслив репродукцію автопортрета Пікассо 1907 року. Таким чином митець вирішив відзначити 50-ту річницю смерті іспанського художника, який пішов з життя 8 квітня 1973 року у Мужені, Франція.

To mark the 50th death anniversary of Pablo Picasso, Italian land artist Dario Gambarin carved out a giant portrait of the Spanish painter with a tractor pic.twitter.com/Bci9P6sESK — Reuters (@Reuters) April 7, 2023

"Коли я на тракторі, я як сліпий живописець. Я нічого не бачу. У мене чудове відчуття простору та міри. Я фіксую образ в голові. Я декілька разів малюю портрет на столі, а потім іду і виконую його на землі", - поділився художник.

Фото: Reuters

Зауважимо, Гамбарін відомий створенням великих портретів високопосадовців на полі в північній Італії.

У листопаді 2013 року він показав одного з колишніх президентів США Джона Кеннеді напередодні 50-річчя його смерті. Того ж року він намалював образ Папи Франциска на полі площею 25 000 квадратних метрів. Крім того, він створив масивні портрети Джо Байдена, Дональда Трампа та Барака Обами.

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