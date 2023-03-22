Яким має бути розмір пенсії в Україні: рішення Конституційного Суду

Конституційний Суд постановив 22 березня, що розмір мінімальної пенсії в Україні має бути не нижчим від прожиткового мінімуму – 2589 грн.

Відповідне рішення ухвалив Другий сенат суду за підсумком розгляду конституційної скарги Ігоря Лазуренка, повідомила пресслужба.

"Конституційний Суд України захистив гарантованість пенсії, що є основним джерелом існування, у розмірі не нижче прожиткового мінімуму", – зазначається в повідомленні.

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Цим рішенням КСУ визнав неконституційними приписи частин законів "в тім, що вони унеможливлюють виплату – у розмірі не нижче прожиткового мінімуму пенсії, що є основним джерелом існування, призначеної в установленому законом розмірі прожиткового мінімуму".

Суд також дійшов висновку, що оспорювані приписи закону "Про виконавче провадження" і закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" є невиконанням державою свого позитивного обов’язку забезпечити мінімальний соцзахист людини. Зазначається, що це заперечує людську гідність як абсолютну цінність, нівелює сутність конституційних прав на соцзахист та достатній життєвий рівень, отже, не відповідає приписам статей Конституції.

У пресслужбі суду додали, що текст рішення та його резюме будуть опубліковані 23 березня.

Нагадаємо, в Україні підвищено розмір мінімальних пенсій та виплат окремим категоріям пенсіонерів у результаті березневої індексації 2023 року. Так, середній розмір підвищення пенсій становить 579 грн. Додамо, що середній розмір пенсій станом на 1 березня 2023 року був 5 219,69 грн.

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