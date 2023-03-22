Рослинне молоко: користь та протипоказання

Чим корисне рослинне молоко, які бувають види цього напою, протипоказання до вживання читайте в матеріалі ТСН.ua

Рослинне молоко – з сої, вівса, мигдалю, кокосу набуло значної популярності. Вибирають рослинне молоко через різні причини — через непереносність молочних компонентів (лактози), інші вважають таке молоко кориснішим і менш калорійним, ніж коров'яче, дехто переходить на рослинний аналог молока, тому що приймає веганський спосіб харчування, дехто робить це тимчасово — під час релігійних постів.

Чи насправді рослинне молоко таке корисне, з чого воно складається і чи можна ним замінити справжнє молоко.

Основні види рослинного молока

Класифікується молоко за видами рослинних інгредієнтів, з яких одержують рідину, а також за вмістом води.

Найпопулярнішими є такі напої:

мигдальне молоко має приємний смак і багате на вітамін E,

соєве молоко багате на фітоестрогени та допомагає боротися холестерином,

кокосове підходить для багатьох дієт, має протизапальний ефект;

вівсяне допомагає швидко насититися та заповнити дефіцит вітаміну B;

рисове молоко корисне для серця та ЦНС, але воно не має смаку.

Яке рослинне молоко краще

Якщо не намагатися підмінити рослинним молоком коров'яче, то можна з упевненістю сказати: кожен вид гарний по-своєму.

Мигдальне молоко найчастіше використовується у рецептах молоковмісних страв. Його додають у випічку, каші, коктейлі, каву.

Вівсяне містить бета-глюкан, що живить мікрофлору кишківника і підтримує відчуття ситості.

Кокосове – найкорисніше за своїм складом, містить 24 амінокислоти, вітаміни всіх груп (крім D) та багато мікроелементів. Хороший вибір для тих, хто веде здоровий образ життя.

Рисове молоко — варіант для тих, хто дотримується безглютенової дієти. Воно безпечне для діабетиків, алергіків та людей із захворюваннями центральної нервової системи.

Плюси рослинного молока

Рослинні напої багаті на вітаміни групи B, які позитивно впливають на нервову систему . Тому пити такі напої особливо корисно тим, хто страждає безсонням, стресами, від хронічної втоми.

. Тому пити такі напої особливо корисно тим, хто страждає безсонням, стресами, від хронічної втоми. Через вміст вітамінів груп В, Н, Е, кальцію, заліза, цинку, міді, кремнію, калію певні види немолочного молока корисні для шкіри та нігтів. Наприклад, мигдальне багате на вітамін Е, який перешкоджає старінню шкіри. У кунжутному в кілька разів більше кальцію, ніж у коров'ячому, що сприяє зміцненню нігтів та волосся, а соєве є цінним джерелом білка та вітамінів групи В.

Наприклад, мигдальне багате на вітамін Е, який перешкоджає старінню шкіри. У кунжутному в кілька разів більше кальцію, ніж у коров'ячому, що сприяє зміцненню нігтів та волосся, а соєве є цінним джерелом білка та вітамінів групи В. У вівсяному молоці багато кальцію, марганцю, міді, заліза, натрію, магнію, вітаміни груп В, Н і Е.

Гречневе багато рутином (вітаміном P), а також у ньому міститься пребіотик інулін.

Кокосове молоко, окрім вітамінів групи B, A, C, PP, K, E, містить цинк, марганець, фосфор та інші корисні елементи.

У конопляному є навіть такі елементи, як вітамін В12 і D.

Завдяки багатому вітамінно-мінеральному складу рослинне молоко захищає серцево-судинну систему, зміцнює кістково-хрящову систему, сприяє регенерації судин, знижує холестерин у крові, покращує кровообіг.

Соєвий напій містить мало насичених жирів і не містить холестерину на відміну від коров'ячого молока.

Білок у соєвому молоці найбезпечніший, він добре засвоюється та містить безліч амінокислот.

У гречаному напої немає глютену, що важливо для людей з непереносністю цього компонента.

Різні види напоїв з горіхів мають практично всі властивості, вітаміни, мінерали та жири, які містяться в цих горіхах. Головне, щоб напої були натуральними та без додавання цукру.

Чим шкідливе рослинне молоко

Рослинні напої не можуть повністю замінити коров'яче молоко, тому що в них немає тваринного білка, який містить розчинні форми кальцію, що легко засвоюються організмом.

Деякі види рослинних аналогів молока в кілька разів жирніші за традиційне. Наприклад, якщо коров'яче молоко найчастіше 2,6 або 3,5%. жирності, то кокосовий напій має жирність 24%.

Горіхи – один із найсильніших алергенів, тому споживання напоїв з горіхів може викликати харчову непереносність.

У рослинне молоко можуть додавати різні рослинні олії, які не завжди корисні.

І найголовніше, у складі зустрічаються найрізноманітніші харчові добавки як то консерванти, стабілізатори та емульгатори. А виробники дуже часто додають цукор. В такому разі вся користь рослинного молока зводиться нанівець, бо це вже десертний продукт, споживання якого призводить до надмірної маси тіла та порушення вуглеводного обміну.

Чи можна рослинним молоком замінити звичайне

По-перше, потрібно відзначити, що використовуючи в назві рослинних напоїв слово «молоко», виробники вводять споживача в оману. Рослинні напої не можуть називатися молоком, оскільки склад у них зовсім інший і вимоги до їхнього виробництва також інші.

Коров'яче чи козине молоко містить тваринний білок, повноцінний за амінокислотним складом, на відміну від рослинного білка. Рослинне не варто називати молоком, воно не ідентичне коров'ячому і не може замінити його на сто відсотків.

Попри це напої із сої, кокосу, горіхів є непоганою альтернативою молоку для людей з непереносністю молочного білка, а також для веганів. Для інших споживачів немає сенсу повністю виключати з раціону звичне молоко і переходити на рослинне. Якщо вирішили перейти на рослинні напої, краще перед цим порадиться з лікарем, особливо це стосується дітей та підлітків.

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