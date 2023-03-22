Растительное молоко: польза и противопоказания

Чем полезно растительное молоко, какие бывают виды этого напитка, противопоказания к употреблению читайте в материале ТСН.ua
Растительное молоко – из сои, овса, миндаля, кокоса приобрело значительную популярность. Выбирают растительное молоко по разным причинам — из-за непереносимости молочных компонентов (лактозы), другие считают такое молоко более полезным и менее калорийным, чем коровье, некоторые переходят на растительный аналог молока, потому что принимают веганский способ питания, некоторые делают это временно — во время религиозных постов.
Действительно ли растительное молоко так полезно, из чего оно состоит и можно ли им заменить настоящее молоко.
Основные виды растительного молока
Классифицируется молоко по видам растительных ингредиентов, из которых получают жидкость, а также по содержанию воды.
Наиболее популярны такие напитки:
- миндальное молоко имеет приятный вкус и богато витамином E,
- соевое молоко богато фитоэстрогенными и помогает бороться холестерином,
- кокосовое подходит для многих диет, имеет противовоспалительный эффект;
- овсяное помогает быстро насытиться и восполнить дефицит витамина B;
- рисовое молоко полезно для сердца и ЦНС, но оно не имеет вкуса.
Какое растительное молоко лучше
Если не пытаться подменить растительным молоком коровье, то можно с уверенностью сказать: каждый вид хорош по-своему.
- Миндальное молоко чаще всего используется в рецептах молокосодержащих блюд. Его добавляют в выпечку, каши, коктейли, кофе.
- Овсяное содержит бета-глюкан, питающий микрофлору кишечника и поддерживающий ощущение сытости.
- Кокосовое – самое полезное по своему составу, содержит 24 аминокислоты, витамины всех групп (кроме D) и множество микроэлементов. Хороший выбор для ведущих здоровый образ жизни.
- Рисовое молоко – вариант для тех, кто придерживается безглютеновой диеты. Оно безопасно для диабетиков, аллергиков и людей с заболеваниями ЦНС.
Плюсы растительного молока
- Растительные напитки богаты витаминами группы B, положительно влияющими на нервную систему. Поэтому пить такие напитки особенно полезно тем, кто страдает бессонницей, стрессами, от хронической усталости.
- Из-за содержания витаминов групп В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия некоторые виды немолочного молока полезны для кожи и ногтей. Например, миндальное богато витамином Е, который препятствует старению кожи. В кунжутном в несколько раз больше кальция, чем в коровьем, что способствует укреплению ногтей и волос, а соевое является ценным источником белка и витаминов группы В.
- Во овсяном молоке много кальция, марганца, меди, железа, натрия, магния, витамины групп В, Н и Е.
- Гречневое много рутином (витамином P), а также в нем содержится пребиотик инулин.
- Кокосовое молоко, кроме витаминов группы B, A, C, PP, K, E содержит цинк, марганец, фосфор и другие полезные элементы.
- В конопляном есть даже такие элементы как витамин В12 и D.
- Благодаря богатому витаминно-минеральному составу растительное молоко защищает сердечно-сосудистую систему, укрепляет костно-хрящевую систему, способствует регенерации сосудов, снижает холестерин в крови, улучшает кровообращение.
- Соевый напиток содержит мало насыщенных жиров и не содержит холестерина в отличие от коровьего молока.
- Белок в соевом молоке самый безопасный, хорошо усваивается и содержит множество аминокислот.
- В гречишном напитке нет глютена, что важно для людей с непереносимостью этого компонента.
- Различные виды напитков из орехов имеют практически все свойства, витамины, минералы и жиры, содержащиеся в этих орехах. Главное, чтобы напитки были натуральными и без добавления сахара.
Чем вредно растительное молоко
- Растительные напитки не могут полностью заменить коровье молоко, так как в них нет животного белка, содержащего легко усваиваемые организмом растворимые формы кальция.
- Некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного. К примеру, если коровье молоко чаще всего 2,6 или 3,5%. жирности, то кокосовый напиток имеет жирность 24%.
- Орехи – один из сильнейших аллергенов, поэтому потребление напитков из орехов может вызвать пищевую непереносимость.
- В растительное молоко могут добавлять разные растительные масла, которые не всегда полезны.
- И самое главное, в составе встречаются самые разнообразные пищевые добавки как консерванты, стабилизаторы и эмульгаторы. А производители очень часто добавляют сахар. В таком случае вся польза растительного молока сводится на нет, потому что это уже десертный продукт, потребление которого приводит к избыточной массе тела и нарушению углеводного обмена.
Можно ли растительным молоком заменить обычное
Во-первых, следует отметить, что используя в названии растительных напитков слово «молоко», производители вводят потребителя в заблуждение. Растительные напитки не могут называться молоком, поскольку состав у них совсем другой и требования к их производству также другие.
Коровье или козье молоко содержит животный белок, полноценный по аминокислотному составу, в отличие от растительного белка. Растительное не стоит называть молоком, оно не идентично коровьему и не может заменить его на сто процентов.
Несмотря на это, напитки из сои, кокоса, орехов являются неплохой альтернативой молоку для людей с непереносимостью молочного белка, а также для веганов. Для других потребителей нет смысла полностью исключать из рациона обычное молоко и переходить на растительное. Если решили перейти на растительные напитки, лучше посоветоваться с врачом, особенно это касается детей и подростков.
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