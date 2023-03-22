Растительное молоко: польза и противопоказания

Чем полезно растительное молоко, какие бывают виды этого напитка, противопоказания к употреблению читайте в материале ТСН.ua

Растительное молоко – из сои, овса, миндаля, кокоса приобрело значительную популярность. Выбирают растительное молоко по разным причинам — из-за непереносимости молочных компонентов (лактозы), другие считают такое молоко более полезным и менее калорийным, чем коровье, некоторые переходят на растительный аналог молока, потому что принимают веганский способ питания, некоторые делают это временно — во время религиозных постов.

Действительно ли растительное молоко так полезно, из чего оно состоит и можно ли им заменить настоящее молоко.

Основные виды растительного молока

Классифицируется молоко по видам растительных ингредиентов, из которых получают жидкость, а также по содержанию воды.

Наиболее популярны такие напитки:

миндальное молоко имеет приятный вкус и богато витамином E,

соевое молоко богато фитоэстрогенными и помогает бороться холестерином,

кокосовое подходит для многих диет, имеет противовоспалительный эффект;

овсяное помогает быстро насытиться и восполнить дефицит витамина B;

рисовое молоко полезно для сердца и ЦНС, но оно не имеет вкуса.

Какое растительное молоко лучше

Если не пытаться подменить растительным молоком коровье, то можно с уверенностью сказать: каждый вид хорош по-своему.

Миндальное молоко чаще всего используется в рецептах молокосодержащих блюд. Его добавляют в выпечку, каши, коктейли, кофе.

Овсяное содержит бета-глюкан, питающий микрофлору кишечника и поддерживающий ощущение сытости.

Кокосовое – самое полезное по своему составу, содержит 24 аминокислоты, витамины всех групп (кроме D) и множество микроэлементов. Хороший выбор для ведущих здоровый образ жизни.

Рисовое молоко – вариант для тех, кто придерживается безглютеновой диеты. Оно безопасно для диабетиков, аллергиков и людей с заболеваниями ЦНС.

Плюсы растительного молока

Растительные напитки богаты витаминами группы B, положительно влияющими на нервную систему . Поэтому пить такие напитки особенно полезно тем, кто страдает бессонницей, стрессами, от хронической усталости.

. Поэтому пить такие напитки особенно полезно тем, кто страдает бессонницей, стрессами, от хронической усталости. Из-за содержания витаминов групп В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия некоторые виды немолочного молока полезны для кожи и ногтей. Например, миндальное богато витамином Е, который препятствует старению кожи. В кунжутном в несколько раз больше кальция, чем в коровьем, что способствует укреплению ногтей и волос, а соевое является ценным источником белка и витаминов группы В.

Например, миндальное богато витамином Е, который препятствует старению кожи. В кунжутном в несколько раз больше кальция, чем в коровьем, что способствует укреплению ногтей и волос, а соевое является ценным источником белка и витаминов группы В. Во овсяном молоке много кальция, марганца, меди, железа, натрия, магния, витамины групп В, Н и Е.

Гречневое много рутином (витамином P), а также в нем содержится пребиотик инулин.

Кокосовое молоко, кроме витаминов группы B, A, C, PP, K, E содержит цинк, марганец, фосфор и другие полезные элементы.

В конопляном есть даже такие элементы как витамин В12 и D.

Благодаря богатому витаминно-минеральному составу растительное молоко защищает сердечно-сосудистую систему, укрепляет костно-хрящевую систему, способствует регенерации сосудов, снижает холестерин в крови, улучшает кровообращение.

Соевый напиток содержит мало насыщенных жиров и не содержит холестерина в отличие от коровьего молока.

Белок в соевом молоке самый безопасный, хорошо усваивается и содержит множество аминокислот.

В гречишном напитке нет глютена, что важно для людей с непереносимостью этого компонента.

Различные виды напитков из орехов имеют практически все свойства, витамины, минералы и жиры, содержащиеся в этих орехах. Главное, чтобы напитки были натуральными и без добавления сахара.

Чем вредно растительное молоко

Растительные напитки не могут полностью заменить коровье молоко, так как в них нет животного белка, содержащего легко усваиваемые организмом растворимые формы кальция.

Некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного. К примеру, если коровье молоко чаще всего 2,6 или 3,5%. жирности, то кокосовый напиток имеет жирность 24%.

Орехи – один из сильнейших аллергенов, поэтому потребление напитков из орехов может вызвать пищевую непереносимость.

В растительное молоко могут добавлять разные растительные масла, которые не всегда полезны.

И самое главное, в составе встречаются самые разнообразные пищевые добавки как консерванты, стабилизаторы и эмульгаторы. А производители очень часто добавляют сахар. В таком случае вся польза растительного молока сводится на нет, потому что это уже десертный продукт, потребление которого приводит к избыточной массе тела и нарушению углеводного обмена.

Можно ли растительным молоком заменить обычное

Во-первых, следует отметить, что используя в названии растительных напитков слово «молоко», производители вводят потребителя в заблуждение. Растительные напитки не могут называться молоком, поскольку состав у них совсем другой и требования к их производству также другие.

Коровье или козье молоко содержит животный белок, полноценный по аминокислотному составу, в отличие от растительного белка. Растительное не стоит называть молоком, оно не идентично коровьему и не может заменить его на сто процентов.

Несмотря на это, напитки из сои, кокоса, орехов являются неплохой альтернативой молоку для людей с непереносимостью молочного белка, а также для веганов. Для других потребителей нет смысла полностью исключать из рациона обычное молоко и переходить на растительное. Если решили перейти на растительные напитки, лучше посоветоваться с врачом, особенно это касается детей и подростков.

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