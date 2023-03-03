У тимчасово окупованому Єнакієвому впав літак (фото, відео)

У п'ятницю, 3 березня, місцеві Telegram-канали повідомили, що в місті Єнакієве збито літак.

У місті Єнакієве Донецької області 3 березня впав нібито ворожий літак Су-34.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали з посиланням на окупаційного "голову адміністрації" Романа Храменкова.

За його словами, пілоти нібито встигли катапультуватися.

Водночас окупанти вже бідкаються, що літак був їхній, а збила його нібито українська ППО. До того ж, місто Єнакієве росіяни називають "тиловим", хоча від лінії фронту воно розташоване всього приблизно за 20 кілометрів. Тому окупанти ніяк не можуть зрозуміти, як "до тилового міста" могли дістати українські захисники.

За іншою ж інформацією, це був "дружній постріл" і росіяни самі влучили по своєму літаку. Наразі офіційної інформації щодо інциденту немає.

Нагадаємо, увечері 2 березня в околицях міста Коломна Московської області також пролунав гучний вибух, який було чутно в усіх куточках міста. Про нього повідомили місцеві Telegram-канали й опублікували відповідні фото й відео.

Читайте також: