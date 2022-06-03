В центрі Сєвєродонецька тривають запеклі бої - Генштаб

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури.

Окупанти країни-агресорки Росії продовжують атакувати Сєвєродонецьк у Луганській області. В центральній частині міста тривають бої.

Про це повідомили 3 червня у зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти обстрілюють українські позиції районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Крім того, ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини.

У районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії. Втім, загарбники зазнали втрат, а тому відійшли на попередні позиції.

Нагадаємо, сто діб триває героїчне протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Протягом минулої доби на Слов’янському напрямку росіяни обладнують позиції, на Попаснянському - зазнали втрат. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 3 червня.

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