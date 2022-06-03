В центре Северодонецка продолжаются ожесточенные бои – Генштаб

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры.
Оккупанты страны-агрессора России продолжают атаковать Северодонецк в Луганской области. В центральной части города продолжаются бои.
Об этом сообщили 3 июня в строительстве Генштаба ВСУ.
Оккупанты обстреливают украинские позиции в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Кроме того, вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины.
В районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия. Впрочем, захватчики понесли потери, а потому отошли на прежние позиции.
Напомним, сто суток продолжается героическое противостояние украинской нации российскому военному вторжению. За прошедшие сутки на Славянском направлении россияне оборудуют позиции, на Попаснянском — понесли потери. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 3 июня.
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