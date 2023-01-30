В ISW назвали три ключові етапи вторгнення РФ до України

11 місяців повномасштабного російського вторгнення до України можна розділити на три ключові етапи.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) виділили період ініціативи окупантів, контрнаступ Збройних сил України та період позиційної війни.

"Російська армія володіла ініціативою та вела наступ від 24 лютого до 3 липня 2022 року. Саме після тимчасової окупації Лисичанська на початку липня наступ російських окупантів у низці напрямків досяг кульмінації", – сказано в повідомленні.

Українські військові перехопили ініціативу та розпочали свій перший великий контрнаступ у Харківській області 6 вересня. Широкомасштабний осінній контрнаступ завершився звільненням західної частини Херсонщини 11 листопада.

На думку аналітиків, від того часу Україна не змогла розпочати новий великий контрнаступ. Це дозволило війні перейти у позиційну фазу.

"Цей етап дозволив окупантам повернути собі тактичну ініціативу. Схема постачання західної допомоги сильно вплинула на перебіг війни. Постачання 155-мм артилерійських систем американського виробництва у квітні, а потім і установок HIMARS у червні, стали важливими факторами у підготовці українського контрнаступу", – звітують експерти.

Раніше аналітики повідомили, що президент Росії Володимир Путін у найближчі пів року спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що росіяни готуються до потужного наступу на Україну. Це може статись вже за місяць-два.

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