В Україні хочуть змінити закон про мобілізацію: що саме

Які зміни плануються у законі про мобілізацію читайте в матеріалі ТСН.ua

Мобілізацію в Україні планують удосконалити

За час оголошення воєнного стану та загальної мобілізації в організації проведення мобілізації виявлені помилки та упущення, які потрібно усувати.

Тому процедуру мобілізації в Україні хочуть удосконалити. За словами представника президента в парламенті Федора Веніславського над цим працює профільний комітет Верховної Ради. Задля удосконалення процедури мобілізації в Комітеті з питань нацбезпеки та оборони відбулося засідання за участю всіх керівників вищого рівня, що відповідають за мобілізаційні заходи.

Серед неправильних ситуацій Веніславський назвав ситуацію, коли військовослужбовця одразу направляють в зону бойових дій після призову на службу. "Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності".

Серед інших питань, які планують врегулювати, над якими зараз працює комітет — це і видача повісток внутрішньо переміщеним особам.

В умовах воєнного стану та масового переміщення осіб, через те, що багато військовозобов'язаних не з'являються самостійно до військкоматів, стала нормою видача повісток на вулицях та громадських місцях.

Як підкреслюють військові повістки роздаються насамперед для того, щоб людина прийшла до військкомату та актуалізувала свої особисті дані.

Читайте також: