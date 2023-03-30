В Украине хотят изменить закон о мобилизации: что именно

Какие изменения планируются по закону о мобилизации читайте в материале ТСН.ua

Мобилизацию в Украине планируют усовершенствовать

За время объявления военного положения и общей мобилизации в организации проведения мобилизации обнаружены ошибки и упущения, которые нужно устранять.

Потому процедуру мобилизации в Украине хотят усовершенствовать. По словам представителя президента в парламенте Федора Вениславского, над этим работает профильный комитет Верховной Рады. Для усовершенствования процедуры мобилизации в Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны состоялось заседание с участием всех руководителей высшего уровня, отвечающих за мобилизационные мероприятия.

Среди неправильных ситуаций Вениславский назвал ситуацию, когда военнослужащий сразу направляется в зону боевых действий после призыва на службу. "Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности".

Среди других вопросов, которые планируют урегулировать, над которыми сейчас работает комитет, это и выдача повесток внутренне перемещенным лицам.

В условиях военного положения и массового перемещения лиц из-за того, что многие военнообязанные не появляются самостоятельно к военкоматам, стала нормой выдача повесток на улицах и общественных местах.

Как подчеркивают военные повестки, раздаются прежде всего для того, чтобы человек пришел в военкомат и актуализировал свои личные данные.

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