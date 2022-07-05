В Україні змінені правила видавання військових квитків

Зміни стосуються порядку видавання військових квитків військовозобов’язаних та резервістів

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський і він уже набув чинності. Зміни стосуються порядку видавання військових квитків військовозобов'язаних та резервістів зазначили У Генштабі.

В законі йдеться про те, що військовий квиток осіб рядового, сержантського та старшинського складу є «документом, що засвідчує особу військовослужбовця (військовозобов'язаного, резервіста) та визначає належність його власника до виконання військового обов'язку».

Наголошується, що військовий квиток є «єдиним для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених згідно із законом військових формувань, а також для військовозобов'язаних та резервістів».

Керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ", юристка Євгенія Рябека пояснила, на які зміни варто чекати військовозобов'язаним у зв'язку зі зміною правил:

Раніше військовий квиток видавався винятково військовозобов’язаним. Зараз - і резервістам, а також усім членам інших військових формувань.

Військові квитки будуть видавати при зарахуванні до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Раніше військові квитки видавалися районними військовими комісаріатами, тепер - "Центрами комплектування та соціальної підтримки".

Зміни торкнулися і особистих даних військових: тепер вказування по батькові стає необов’язковим.

У разі виїзду за кордон більш як 3 місяці військовослужбовець (зокрема резервіст) зобов'язаний здати військовий квиток до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та одержати про це довідку. Військовослужбовці СБУ та Служби зовнішньої розвідки мають здавати військові квитки до своїх спецпідрозділів і також отримувати довідку.

У разі взяття під варту військовий квиток вилучатимуть уже після винесення вироку, коли людина буде засуджена до позбавлення або обмеження волі.

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