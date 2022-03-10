Понад 150 компаній виходять з російського ринку.

Міжнародна система термінових грошових переказів готівки Western Union зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Варто зазначити, що російська версія сайту Western Union вже також не працює.

Більше того раніше компанія повідомила, що засуджує напад Росії на Україну та допомагатиме українцям фінансово.

Також Western Union скасувала плату за перекази до України. Національний банк отримав інформацію про безкоштовні послуги для українців та скасування плати за перекази до України від таких міжнародних систем переказу коштів, як Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день. За попередніми даними ООН, в Україні від початку війни загинули 516 цивільних осіб, ще 908 отримали поранення. Водночас в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини вважають, що реально втрат значно більше.

Через російську агресію низка компаній світу почали виходити з російського ринку. Так, станом на 10 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 150 компаній.

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