Western Union останавливает работу в России и Беларуси

Более 150 компаний выходят с российского рынка.

Международная система срочных денежных переводов наличными Western Union останавливает работу в России и Белоруссии.

Следует отметить, что российская версия сайта Western Union уже тоже не работает.

Более того, ранее компания сообщила, что осуждает нападение России на Украину и будет помогать украинцам финансово.

Также Western Union отменила плату за переводы в Украину. Национальный банк получил информацию о бесплатных услугах для украинцев и отмене платы за переводы в Украину от таких международных систем перевода средств, как Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 15-й день. По предварительным данным ООН, в Украине с начала войны погибли 516 гражданских лиц, еще 908 получили ранения. В то же время в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что реальные потери значительно больше.

Из-за российской агрессии ряд компаний мира начали выходить из российского рынка. Так, по состоянию на 10 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более 150 компаний.

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