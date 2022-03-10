В ДБР разоблачили почти 40 чиновников и правоохранителей, которые помогали россиянам

В ДБР разоблачили почти 40 чиновников и правоохранителей, которые помогали россиянам

ДБР фиксирует только единичные случаи перехода правоохранителей на сторону оккупационных российских властей.

ДБР расследует 38 производств о помощи агрессору украинскими чиновниками и правоохранителями, их подозревают в государственной измене.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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"Среди прочего, следователи ДБР начали уголовные производства по нескольким работникам полиции в Мариуполе. Они совершили государственную измену в условиях военного положения и перешли на сторону врага", — отмечали в ведомстве.

Там подчеркнули, что ДБР фиксирует лишь единичные случаи перехода правоохранителей на сторону оккупационных российских властей. Правоохранители выявляют также представителей местного самоуправления, активно поддерживающих и пропагандирующих российскую агрессию. "В частности, один чиновник был задержан в Краматорске. Подобные действия фиксируются и на временно захваченных РФ территориях. Все предатели будут задержаны и понесут строгую ответственность перед законом", — отметили в ДБР.