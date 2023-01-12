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ЗСУ "приземлили" ворожі штурмовик та безпілотник

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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ЗСУ "приземлили" ворожі штурмовик та безпілотник

Це відбулося на східному та південному напрямках.

ЗСУ 12 січня "приземлили" російський штурмовик Су-25, а також ворожий безпілотник.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Вранці 12 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України на східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25, а на півдні країни – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"", - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога

Нагадаємо, що 10 січня в дельті річки Дніпро, в районі острова Білогрудий на Херсонщині, сили оборони Таврійського напрямку артилерійськими засобами знищили ворожий катер. Загалом ЗСУ від 24 лютого 2022 року по 12 січня 2023 року потопили 17 російських суден, серед яких і крейсер "Москва".

Втрати серед особового складу РФ за цей час сягнули вже майже 114 тисяч. Також сили оборони України знищили 285 ворожих літаків та 276 гелікоптерів.

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Дата публікації
Перегляди
1016
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