ВСУ "приземлили" вражеские штурмовик и беспилотник

Это произошло на восточном и южном направлениях.

ВСУ 12 января "приземлили" российский штурмовик Су-25, а также вражеский беспилотник.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Утром 12 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины на восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25, а на юге страны — БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10"", — говорится в сообщении.

Потери врага

Напомним, что 10 января в дельте реки Днепр, в районе острова Белогрудий в Херсонской области, силы обороны Таврического направления артиллерийскими средствами уничтожили вражеский катер. В общей сложности ВСУ с 24 февраля 2022 года по 12 января 2023 года потопили 17 российских судов, среди которых и крейсер "Москва".

Потери среди личного состава РФ за это время уже достигли почти 114 тысяч. Также силы обороны Украины уничтожили 285 вражеских самолетов и 276 вертолетов.

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