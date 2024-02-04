ЗСУ просунулися біля Бахмута - ISW

Упродовж тижня українські сили просунулися біля Бахмута і продовжили позиційні бойові дії з російськими військами.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 3 лютого кадри з геолокацією показують, що елементи 85-ї окремої моторизованої бригади (2-й армійський корпус "ЛНР") завдають ударів по українським силам, які діють у лісистій місцевості на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), яка, за попередніми оцінками ISW, була під контролем росіян.

Це свідчить про те, що українські війська нещодавно відновили позиції в цьому районі.

Російське джерело стверджувало, що російські війська просувалися по невизначеній дорозі в напрямку Іванівського (на захід від Бахмута) і захопили нові висоти на північ і північний захід від Кліщіївки, а українські війська відбили кілька позицій на північ від Богданівки (на північний захід від Бахмуту).

Речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш повідомив, що російське військове командування перекидає резерви на Бахмутський напрямок для прориву українських рубежів оборони на захід від Бахмута в напрямку Часів Яр.

Нагадаємо, Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти поблизу нього від липня 2022 року. У грудні наступ посилився.

Наприкінці травня у Міноборони України повідомляли, що українські військові продовжують контролювати околиці Бахмута на південно-західній частині і фактично вхід в місто. Тоді стверджувалося, що українські війська виконують там важливі задачі, які не можуть розголошувати.

Генштаб 4 лютого повідомив, що на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

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