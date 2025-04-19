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- Війна
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ЗСУ відкинули росіян в Удачному — Deep State
Мапа бойових дій на фронті змінилася.
Сили Оборони України відкинули противника в Удачному.
Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соцмережах.
Ворог просунувся в Сухій Балці та біля Нового.
Нагадаємо, за словами Умєрова, чи отримає Україна додаткові системи ППО від США — питання залишається відкритим. Тож Україна не покладається виключно на союзників та розвиває власні системи захисту.