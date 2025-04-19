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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ відкинули росіян в Удачному — Deep State

Мапа бойових дій на фронті змінилася.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ЗСУ

ЗСУ / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили Оборони України відкинули противника в Удачному.

Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соцмережах.

Ворог просунувся в Сухій Балці та біля Нового.

Нагадаємо, за словами Умєрова, чи отримає Україна додаткові системи ППО від США — питання залишається відкритим. Тож Україна не покладається виключно на союзників та розвиває власні системи захисту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
227
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