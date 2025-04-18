Україна стала полігоном для західної зброї / © ТСН.ua

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Україна під час протистояння російській агресії дійсно стала полігоном для зброї західних союзників, але це вигідно для української армії та держави.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю каналу Times of Ukraine.

«Хіба ми не отримуємо потім цю зброю від наших партнерів, яку вони вдосконалюють завдяки використанню на території України нашими військами? Хіба ми, використовуючи їхню зброю, не вчимося виготовляти ще кращу свою зброю? Потрібно нам це для перемоги? Потрібно», — зауважив він.

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Кулеба назвав такі стосунки із західними партнерами взаємовигідними.

При цьому він наголосив, що ворог, який прийшов на українську землю, хоче знищити нас, тому неможливо передбачити, скільки ще триватиме війна.

«Якби він прийшов за шматком землі або за позаблоковим статусом України, тоді було б легше калькуляцію проводити. А зараз це практично неможливо», — підсумував колишній міністр.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що президент США Дональд Трамп надаватиме Україні військову допомогу на комерційній основі, оскільки це вигідно для виробників американської зброї.