Украина стала полигоном для западного оружия / © ТСН.ua

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Украина во время противостояния российской агрессии действительно стала полигоном для оружия западных союзников, но это выгодно украинской армии и государству.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью каналу Times of Ukraine.

«Разве мы не получаем потом это оружие от наших партнеров, которое они усовершенствуют благодаря использованию на территории Украины нашими войсками? Разве мы, используя их оружие, не учимся производить еще лучшее свое оружие? Нужно ли нам это для победы? Нужно», – заметил он.

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Кулеба назвал такие отношения с западными партнерами взаимовыгодными.

При этом он подчеркнул, что пришедший на украинскую землю враг хочет нас уничтожить, поэтому невозможно предсказать, сколько еще будет продолжаться война.

«Если бы он пришел за куском земли или внеблоковым статусом Украины, тогда было бы легче калькуляцию проводить. А сейчас это практически невозможно», — подытожил бывший министр.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что президент США Дональд Трамп будет оказывать Украине военную помощь на коммерческой основе, поскольку это выгодно производителям американского оружия.