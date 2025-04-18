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Предоставит ли Трамп еще ПВО Украине: Умеров ответил
Министр обороны Умеров говорит, что страна развивает свои системы защиты.
Получит ли Украина дополнительные системы ПВО от США, вопрос остается открытым. Так что Украина не полагается исключительно на союзников.
Об этом заявила ведущая «1+1» Наталья Мосейчук в эфире телемарафона после разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Она отметила, что Трамп скорее уклоняется от прямой поддержки Украины в вопросе ПВО, чем подтверждает ее.
Министр Умеров, в свою очередь, заверил, что Украина не полагается исключительно на союзников.
«Есть четкое требование на ранжирование от президента. Это ПВО, ракеты, артиллерия, боеприпасы, дроны, РЭБ. Сейчас фокусировка идет именно на ПВО, радары, лончеры», — цитирует слова министра обороны Наталья Мосейчук.
По его словам, контракты на ПВО уже проработаны и частично оплачены, в частности, за счет бюджета Украины и поддержки партнеров.
«Мы работаем над локализацией элементов и систем. У нас уже есть пусковые установки, радары, ракеты, перехватчики. Работаем с украинскими производителями, чтобы создать собственный рынок ПВО», — добавил Умеров.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из мирных переговоров, если Россия и Украина будут продолжать усложнять процесс прекращения войны.