Предоставит ли Трамп еще ПВО Украине: Умеров ответил

Украина работает над созданием собственной системы ПВО, пока США затягивают решение / © Associated Press

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Получит ли Украина дополнительные системы ПВО от США, вопрос остается открытым. Так что Украина не полагается исключительно на союзников.

Об этом заявила ведущая «1+1» Наталья Мосейчук в эфире телемарафона после разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Она отметила, что Трамп скорее уклоняется от прямой поддержки Украины в вопросе ПВО, чем подтверждает ее.

Министр Умеров, в свою очередь, заверил, что Украина не полагается исключительно на союзников.

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«Есть четкое требование на ранжирование от президента. Это ПВО, ракеты, артиллерия, боеприпасы, дроны, РЭБ. Сейчас фокусировка идет именно на ПВО, радары, лончеры», — цитирует слова министра обороны Наталья Мосейчук.

По его словам, контракты на ПВО уже проработаны и частично оплачены, в частности, за счет бюджета Украины и поддержки партнеров.

«Мы работаем над локализацией элементов и систем. У нас уже есть пусковые установки, радары, ракеты, перехватчики. Работаем с украинскими производителями, чтобы создать собственный рынок ПВО», — добавил Умеров.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из мирных переговоров, если Россия и Украина будут продолжать усложнять процесс прекращения войны.