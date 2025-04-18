Чи надасть Трамп ще ППО Україні: Умєров відповів

Україна працює над створенням власної системи ППО, поки США зволікають із рішенням / © Associated Press

Реклама

Чи отримає Україна додаткові системи ППО від США — питання залишається відкритим. Тож Україна не покладається виключно на союзників.

Про це заявила ведуча “1+1” Наталія Мосейчук в ефірі телемарафону після розмови з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Вона зазначила, що Трамп радше ухиляється від прямої підтримки України у питанні ППО, ніж підтверджує її.

Міністр Умєров, у свою чергу, запевнив, що Україна не покладається виключно на союзників.

Реклама

"Є чітка вимога на ранжування від президента. Це ППО, ракети, артилерія, боєприпаси, дрони, РЕБ. Наразі фокусування йде саме на ППО, радари, лончери", — цитує слова міністра оборони Наталія Мосейчук.

За його словами, контракти на ППО вже пропрацьовані та частково оплачені, зокрема за рахунок бюджету України та підтримки партнерів.

"Ми працюємо над локалізацією елементів та систем. У нас вже є пускові установки, радари, ракети, перехоплювачі. Працюємо з українськими виробниками, щоб створити власний ринок ППО", — додав Умєров зі слів Мосейчук.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з мирних перемовин, якщо Росія та Україна продовжуватимуть ускладнювати процес припинення війни.