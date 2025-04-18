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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Забив шедевр: Ярмоленко повторив рекорд "Динамо" за голами в УПЛ

Андрій Ярмоленко зрівнявся із Сергієм Ребровим за кількістю забитих м'ячів за "Динамо" в українській Прем'єр-лізі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко повторив рекорд столичного клубу за забитими голами в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

Сталося це в матчі 25-го туру УПЛ проти "Оболоні". На 39-й хвилині зустрічі Ярмоленко забив розкішний гол дальнім ударом після розіграшу штрафного.

Для 35-річного Андрія цей гол став 113-м в УПЛ. Він наздогнав за голами за "Динамо" у національному чемпіонаті екснападника киян Сергія Реброва, який нині очолює збірну України.

Варто зазначити, що у Реброва є ще 10 голів за "Шахтар" в УПЛ.

У загальному рейтингу найкращих бомбардирів в історії елітного дивізіону чемпіонату України з футболу Ярмоленко наразі посідає четверту позицію. Попереду нього розташувалися Максим Шацьких (124), Сергій Ребров (123) та Євген Селезньов (117).

"Динамо" розбило "Оболонь" з рахунком 3:0 і зміцнило лідерство в УПЛ. За п'ять турів до кінця "біло-сині" на 6 балів випереджають "Олександрію" та на 10 пунктів "Шахтар", який має матч у запасі.

У наступному турі УПЛ підопічні Олександра Шовковського 27 квітня у Класичному зіграють проти "Шахтаря".

Перед цим на "Динамо" чекає півфінальний матч Кубка України з "Буковиною", який відбудеться у середу, 23 квітня.

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