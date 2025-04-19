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ВСУ откинули россиян в Удачном — Deep State
Карта боевых действий на фронте поменялась.
Силы Обороны Украины откинули противника в Удачном.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State в сообщении в соцсетях.
Враг продвинулся в Сухой Балке и у Нового.
Напомним, по словам Умерова, получит ли Украина дополнительные системы ПВО от США — вопрос остается открытым. Украина не полагается исключительно на союзников и развивает собственные системы защиты.