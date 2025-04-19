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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
227
Время на прочтение
1 мин

ВСУ откинули россиян в Удачном — Deep State

Карта боевых действий на фронте поменялась.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ВСУ

ВСУ / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы Обороны Украины откинули противника в Удачном.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State в сообщении в соцсетях.

Враг продвинулся в Сухой Балке и у Нового.

Напомним, по словам Умерова, получит ли Украина дополнительные системы ПВО от США — вопрос остается открытым. Украина не полагается исключительно на союзников и развивает собственные системы защиты.

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Дата публикации
Количество просмотров
227
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