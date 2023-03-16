Танки для ЗСУ: коли Канада відправить "леопардів" до України

Також держава-союзниця допоможе українським захисникам боєприпасами для артилерії та ракетами для систем ППО.

Канада передасть вісім танків Leopard 2 Україні вже найближчими тижнями. Також держава відправить для ЗСУ тисячі снарядів.

Про це заявила міністерка оборони Аніта Ананд на засіданні "Рамштайн-10", повідомляє пресслужба Міністерства націнальної оборони Канади.

Окрім цього, держава-союзниця допоможе українським захисникам боєприпасами для артилерії та ракетами для систем ППО.

"Канада передасть близько 8 тисяч снарядів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет з арсеналу Збройних сил Канади для підтримки систем ППО, розгорнутих на даний час в Україні", – йдеться у заяві.

Також, Україні з Північної Америки передадуть понад 1,8 тисячі тренувальних снарядів калібром 105 мм для танків Leopard 1, які ЗСУ отримають від Данії, Німеччини й Нідерландів.

Нагадаємо, обсяг наданої Канадою фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги Україні від початку повномасштабної війни перевищив 3,5 мільярда доларів США.

Раніше ми повідомляли, що перші танки Leopard 2 уже прибули до України з Польщі.

Танк "Leopard 2" із Канади вже наближається до України

Читайте також: