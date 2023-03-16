Танки для ВСУ: когда Канада отправит "леопардов" в Украину

Также государство-союзник поможет украинским защитникам боеприпасами для артиллерии и ракетами для систем ПВО.

Канада передаст восемь танков Leopard 2 Украине уже в ближайшие недели. Также государство отправит для ВСУ тысячи снарядов.

Об этом заявила министр обороны Анита Ананд на заседании "Рамштайн-10", сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Канады.

Кроме того, государство-союзник поможет украинским защитникам боеприпасами для артиллерии и ракетами для систем ПВО.

"Канада передаст около 8 тысяч снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из арсенала Вооруженных сил Канады для поддержки систем ПВО, развернутых в настоящее время в Украине", — говорится в заявлении.

Также, Украине из Северной Америки передадут более 1,8 тысяч тренировочных снарядов калибром 105 мм для танков Leopard 1, которые ВСУ получат от Дании, Германии и Нидерландов.

Напомним, объем предоставленной Канадой финансовой, гуманитарной, военной и другой помощи Украине с начала полномасштабной войны превысил 3,5 млрд. долл. США.

Ранее мы сообщали, что первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину из Польши.

Танк "Leopard 2" из Канады уже близится к Украине

Читайте также: