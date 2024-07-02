Києвом їздить загадковий диван на колесах: що сталось

Протягом останньої доби в соцмережах з`явилось декілька відео, на яких видно, як вулицями Києва їздить незвичний транспортний засіб – синій диван на колесах, а кермує ним водій за допомогою пульта.

ТСН.ua розшукав тих, хто приїхав на цьому дивані до Києва та дізнався подробиці.

Як з`ясувалось, диван приїхав своїм ходом із Заліщиків Тернопільської області, подолавши за 11 днів близько 600 км.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіла учасниця цієї поїздки Олена Дунець, яка приїхала до столиці разом з водієм та конструктором дивану – інженером Аркадієм Фішманом. Під час поїздок вони знімають також відео та викладають в інтернет.

"У дивана є колеса, заряджається він від звичайної розетки, з цим проблем немає. Можно зарядитись, наприклад, в будь-якому магазині, будинку, на АЗС. Люди зазвичай допомагають нам, допомагала і поліція, коли було треба знайти "бусік", щоб перевезти диван до майстра в ремонт", - розповідає Олена Дунець.

За словами Олени, більшість реакцій людей – позитивні, але є виключення, коли хтось реагує негативно, побачивши диван на колесах.

"В Хмельницькому ми приїхали на ринок, щоб купити колеса для дивана, запаркувались на тротуарі, де стояли "валютчики". Останні почали висловлюватись матом через те, що ми начебто заважаємо їм працювати. Потім прийшов якийсь чоловік та сказав, що у нас немає дозволу паркувати тут диван. Почав комусь телефонувати, потім прийшли жінки, які почали виписувати чек через те, що ми тут стоїмо", - розповідає Олена.

За її словами, диван здатний розігнатись до 10 км\г.

"Заряду акумулятора вистачає на 5 годин. Якщо акумулятор повністю розряджений, то зарядка триває 2 години. В Києві ми будемо до 6 липня. Завтра, 3 липня, плануємо бути на Хрещатику", - розповіла нам Олена Дунець. До цього вона додає, що під час "диванних турів" разом з Аркадієм вони збирають кошти на допомогу для ЗСУ.

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