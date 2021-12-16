На Львівщині і Волині лише ростуть черги на кордонах із Польщею

На Львівщині і Волині лише ростуть черги на кордонах із Польщею

Нововведення з тестами - лише одна з причин.

Польща змінила умови в’їзду - окрім сертифікату про вакцинацію, відтепер мандрівникам треба мати і свіжий негативний тест на коронавірус. Якщо напередоні на КПП з боку України були затори з легковиків, то сьогодні вже зросла черга вантажівок. І нововведення з тестами - лише одна з причин. Масове скупчення фур на кордоні через і католицьке Різдво.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На міжнародному пункті пропуску Краковець – Корчова у черзі півтори сотні вантажівок. Затор розтягнувся на 5 кілометрів. А загалом на усіх пунктах пропуску Львівщини півтисячі фур очікують на перетин кордону. І це дійсно здебільшого пов’язано з Різдвом - далекобійники мають устигнути доправити товар до Європи до католицького Різдва, коли там зачиняться на свята склади. І устигнути повернутись до України до початку Нового року.

«Це пов’язано в першу чергу з закінченням дозволів на міжнародні перевезення. Закінчується рік, відповідно закінчується контракти у фірм, утримувачів, відправників, в тому числі перевізників. Якщо брати з питань логістики, то в першу чергу зацікавлені водіїв вантажних перетнути кордон в період з п’ятниці по понеділок», - повідомляє начальник відділення інспекторів прикордонної служби «Краковець» Сергій Веретільник.

Водії вантажівок обурені, дуже втомлені, бо по три доби чекають у машинах. Кажуть перед католицьким Різдвом щоразу проблеми на кордоні і щоразу нові причини. «Катастрофа, ми 3 доби вже стоїмо тут, ніякого руху, всі лізуть вперед, ніякого контролю. Розвантажитись і завантажитись вже не встигнемо», - повідомляє один із водіїв.

Власне, це ще одна причина черг. Окрім сертифікату, водії мають показати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше 24 годин на в’їзді. Отже роблять його тут неподалік, чекають на результат - це розтягує час у чергах.

На кордоні з Польщею зросла черга вантажівок – з чим це пов'язано та скільки часу займе | Новини світу

Таке напруження на кордоні ще триватиме кілька днів, прогнозують прикордонники.

На Волині ситуація не краща - на пункті пропуску Ягодин черга з вантажівок розтягнулася майже на вісім кілометрів і просувається вона дуже повільно. За годину роботи знімальної групи автівки не зрушили з місця ні на метр. Зараз тут близько чотирьох сотень вантажівок. Для порівняння – вчора їх було півтори сотні.

Не всі водії знають про нові правила перетину кордону. І хоча тут працюють два пункти тестування, їх замало, стверджують водії. По дві години стоять лише у черзі за тестом.

«Водії не залишають пункт пропуску, бо чекають на результати тестування», - каже заступник начальника пункту пропуску "Ягодин" Віктор Лончук.

Ще однією причиною черг саме на цьому пункті пропуску митники називають реконструкцію, яку здійснюють поляки зі свого боку. На пункті Дорогуськ встановлюють електронну систему перетину. Поки тривають роботи – пропускатимуть менше автівок.

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