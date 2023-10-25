Скандальний “кнопкодав”: що відомо про нардепа, який “віджав” у держави сотні гектарів землі

Окрім нардепа, підозру отримали ще кілька людей, які можуть бути у змові з парламентарем.

НАБУ підозрює в шаленій корупції чинного депутата Верховної Ради — кажуть, “підім’яв” під себе землі.

Хто це такий, що відомо про крадіжку державних коштів і фігурантами яких іще скандалів був цей нардеп, розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

“Оце наколотив!”

У НАБУ шокували новим корупційним скандалом, де, ймовірно, замішаний чинний нардеп Верховної Ради України.

За даними слідства, маючи вплив, нардеп у 2016-2019 роках розробив дуже прибуткову схему. Разом із працівниками Головного управління Держгеокадастру однієї з областей він незаконно заволодів земельними ділянками загальною площею 323 га, які перебували у постійному користуванні державного підприємства.

Фото: НАБУ

У НАБУ розповіли, як працювала схема: “Відповідно до злочинного задуму директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до ГУ Держгеокадастру області з відповідною заявою. Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми. Внаслідок таких дій державі заподіяно понад 123 млн грн збитків”.

Він діяв не сам!

Окрім нардепа, підозру отримали ще кілька людей, які можуть бути у змові з парламентарем.

“Детективами НАБУ за погодженням з прокурором САП про підозру повідомлено ще трьом особам, причетним до вчинення цього злочину, а саме колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, ексдиректору державного підприємства та директору приватного підприємства”, — йдеться в повідомленні НАБУ.

Хто він?

Поки вину не доведено, згідно з презумпцією невинуватості, усі залишаються в статусі підозрюваних й вважаються не винними, однак журналісти дізналися, що нардеп, якого НАБУ підозрює у злочині, це Роберт Горват із групи “Довіра”. У 2019 році він обрався до парламенту на Закарпатті.

Що відомо про нардепа?

У раді він має ще одну посаду — члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. І в парламенті депутат не вперше, у попередньому, восьмому, скликанні Горват був членом фракції Блоку Петра Порошенка.

За інформацією сайту “Наші гроші”, 54 народних депутати не задекларували свій бізнес у деклараціях за 2014 рік. Серед них є і Роберт Горват.

Фото: “Наші гроші”

Журналісти також зʼясували, що коли у жовтні 2019 року нардепи голосували за законопроєкт №1031, яким спробували повернути покарання за незаконне збагачення та встановити цивільну конфіскацію необґрунтовано придбаного майна, Горварт утримався.

Кнопку “проти” нардеп натиснув під час голосування і у 2023 році, коли вирішувалося, чи будуть врешті декларації про доходи депутатів відкриті для усіх.

А ось пропозицію президента Зеленського щодо “вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та ненадання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” (законопроект №4651) Горват підтримав. І одночасно проголосував за ще дві скандальні поправки, які звели нанівець задумку цього законопроєкту.

Так, завдяки, в тому числі, і Горвату, депутати прийняли резонансну поправку №50 авторства народного депутата Ігоря Фріса до згаданого проєкту закону — ту саму, яка, за словами голови правління “Центру протидії корупції” Віталія Шабуніна, просто “унеможливлює покарання за брехню щодо майна родичів — навіть якщо декларант знає про майно”.

Підтримав Горват Роберт Іванович і поправку Олексія Ковальова за скасування тюремного ув’язнення для чиновників, які не подали декларацію про доходи. На думку того ж Шабуніна, нардепи, які віддали голоси за цю поправку, просто “знесли покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій”.

Що ще з’ясували журналісти?

Чому саме такі кнопки натискає Горват, намагалися зрозуміти журналісти видання “Ужгородка” й з’ясували. Кажуть, у його деклараціях регулярно відбувалися “дива” ще від першої каденції.

Скриншот / “Ужгородка”

Публічно він неодноразово позиціонував себе як успішного бізнесмена, але в першій же депутатській декларації щось не зійшлося, де він вказав, що за весь 2013 рік заробив аж 51 000 гривень. Водночас члени його сім’ї заробили майже в 18 разів більше — 905 000 гривень за рік.

Коли цю інформацію опублікували журналісти, кажуть, чоловік трохи виправився й вже більш відкрито розповів про свій бізнес, але звісно ж, не все. Та втім, це робота відповідних органів, адже нагадаємо, презумпція невинуватості нікуди не дівається, а от перевірити статки і ймовірні схеми в інших видах діяльності, певне, не завадить.

За які законопроєкти депутат віддає голос?

Складається враження, що не підтримує нардеп законопроєкти, тільки ті, які йому не до вподоби. Зате цей народний обранець добре дбає про інші пропозиції, наприклад, що стосується ринку вживаних автомобілів, потенціалу розвитку ринку виготовлення електрокарів в Україні та про відміну акцизної марки на виноробній продукції.

Це не все!

І це не вся цікава інформація про Горвата, яку вдалося розкопати. У мережі нашого “героя” вважають близьким до, як його кличуть, “господаря Закарпаття”, нардепа Віктора Балоги, до речі, до сина якого та інших представників місцевої еліти нещодавно теж прийшли з обшуками. До речі, це той самий Балога, який запропонував домовлятися з Путіним та закликав відокремити Донбас. Схоже, продовження буде.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новий скандал на мільйони! НАБУ “спалило” ЧИННОГО НАРДЕПА!

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