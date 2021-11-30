Під КМДА поліція "арештувала" баранів, яких привезли протестувальники

Під КМДА поліція "арештувала" баранів, яких привезли протестувальники

Тварин не залишили без нагляду.

Сьогодні патрульні у Києві на площі перед КМДА ловили малу рогату худобу.

Відео з'явилося у соціальних мережах, зазначає ТСН.

З десяток тварин та солому до центра Києва привезли мітингувальники. Вони таким чином хотіли привернути увагу до стану маршруток громадського транспорту. «Людей перевозять як баранів», - кричали у гучномовці учасники акції.

Тварин, долучених до акції протесту, хутко зловили поліцейські і за ноги несли від площі. Як щойно вдалося з'ясувати ТСН, баранів силовики конвоювали до столичного зоопарку. Там дворогим доведеться відсидіти карантин.

Новини Києва: патрульні на площі перед КМДА ловили малу рогату худобу

Читайте також:

У Дніпрі ротвейлер, якого взяли з притулку, серед ночі напав на нового господаря

Один собака уже був мертвим: у Київській області в притулку знущалися з тварин

Вчені виявили у кістках неандертальця "родича" коронавіруса