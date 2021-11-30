Під КМДА поліція "арештувала" баранів, яких привезли протестувальники

Тварин не залишили без нагляду.
Сьогодні патрульні у Києві на площі перед КМДА ловили малу рогату худобу.
Відео з'явилося у соціальних мережах, зазначає ТСН.
З десяток тварин та солому до центра Києва привезли мітингувальники. Вони таким чином хотіли привернути увагу до стану маршруток громадського транспорту. «Людей перевозять як баранів», - кричали у гучномовці учасники акції.
Тварин, долучених до акції протесту, хутко зловили поліцейські і за ноги несли від площі. Як щойно вдалося з'ясувати ТСН, баранів силовики конвоювали до столичного зоопарку. Там дворогим доведеться відсидіти карантин.
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