Под КГГА полиция "арестовала" баранов, которых привезли протестующие

Животных не оставили без присмотра.
Сегодня патрульные в Киеве на площади перед КГГА ловили малый рогатый скот.
Видео появилось в социальных сетях, отмечает ТСН.
С десяток животных и солому в центр Киева привезли митингующие. Они таким образом хотели обратить внимание на состояние маршруток общественного транспорта. «Людей перевозят как баранов», – кричали в громкоговорителе участники акции.
Животных, вовлеченных в акцию протеста, быстро поймали полицейские и за ноги несли от площади. Как только удалось выяснить ТСН, баранов силовики конвоировали в столичный зоопарк. Там двурогим придется отсидеть карантин.
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