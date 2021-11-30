Под КГГА полиция "арестовала" баранов, которых привезли протестующие

Под КГГА полиция "арестовала" баранов, которых привезли протестующие

Животных не оставили без присмотра.

Сегодня патрульные в Киеве на площади перед КГГА ловили малый рогатый скот.

Видео появилось в социальных сетях, отмечает ТСН.

С десяток животных и солому в центр Киева привезли митингующие. Они таким образом хотели обратить внимание на состояние маршруток общественного транспорта. «Людей перевозят как баранов», – кричали в громкоговорителе участники акции.

Животных, вовлеченных в акцию протеста, быстро поймали полицейские и за ноги несли от площади. Как только удалось выяснить ТСН, баранов силовики конвоировали в столичный зоопарк. Там двурогим придется отсидеть карантин.

Новости Киева: патрульные на площади перед КГГА ловили малый рогатый скот

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