У Дніпрі горить центральний офіс АТБ

Вогнем охоплені сім поверхів будівлі.

У суботу, 22 січня, після обіду в Дніпрі на проспекті Олександра Поля спалахнув центральний офіс мережі продуктових супермаркетів "АТБ-Маркет". Вогнем охоплені сім поверхів будівлі.

Нині триває гасіння пожежі. Правоохоронці перекрили територію навколо.

Охоплений вогнем шматок пластику відпав від будівлі й упав на припаркований автобіль, від чого той також загорівся.

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Інформації про постраждалих людей, а також про причини загорання поки що немає.

"22 січня о 14:15 у Дніпрі в дев’ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, на першому поверсі ресторану "Пальміра", виникла пожежа з розповсюдженням з 1 по 7 поверхи. Станом на 15:00 було з`ясовано, що горить утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни дев’ятиповерхової офісної будівлі мережі АТБ з розповсюдженням пожежі в офісне приміщення на 4 поверсі. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 45 осіб та 11 од. техніки", - повідомили в ДСНС.

"Постраждалих немає. Пожежа почалася з боку госпчастини ресторану "Пальміра". Попередньо спалах відбувся в системі витяжки. Дані уточнюються. На місці працюють пожежники. Додаткова інформація буде після локалізації пожежі", - зазначили у пресслужбі АТБ.

У ДСНС повідомили, що о 15:48 пожежу локалізували. Жертв та постраждалих немає.

Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

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