В Днепре горел центральный офис АТБ

Огнем были охвачены семь этажей здания.

В субботу, 22 января, после обеда в Днепре на проспекте Александра Поля вспыхнул центральный офис сети продуктовых супермаркетов "АТБ-Маркет". Огнем были охвачены семь этажей здания.

Полиция перекрыла территорию вокруг.

Охваченный огнем кусок пластика отпал от здания и упал на припаркованный автомобиль, от чего тот тоже загорелся.

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Информации о пострадавших людях, а также о причинах возгорания пока нет.

"22 января в 14:15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети АТБ, на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением с 1 по 7 этаж. По состоянию на 15:00 было установлено, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 45 человек и 11 ед. техники", — сообщили в ГСЧС.

"Пострадавших нет. Пожар начался со стороны хозчасти ресторана "Пальмира". Предварительно вспышка произошла в системе вытяжки. Данные уточняются. На месте работают пожарные. Дополнительная информация будет после локализации пожара", — отметили в пресс-службе АТБ.

В ГСЧС сообщили, что в 15:48 пожар локализовали, а ликвидировали - в 16:20. Жертв и пострадавших нет.

В Днепре горит центральный офис АТБ

Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

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