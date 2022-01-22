Дочь Константина Меладзе ответила, почему папа ее не продюсирует

Лия хочет стать певицей.
Дочь композитора и продюсера Константина Меладзе – Лия – стала участницей 12-го сезона главного вокального шоу "Голос країни".
Известный папа поддержал решение перспективной артистки и сказал, чтобы она на шоу была сама собой. Впрочем, каких либо секретов шоу-бизнеса Константин не рассказывал своей дочери. Во время презентации проекта журналисты сайта ТСН.ua пообщались с Лией и узнали, почему известный папа ее не продюсирует.
Как говорит девушка, она хочет попытаться добиться успеха без помощи известного папы.
"Папа очень верит в мои силы. Ему не нужно предлагать мне свою помощь. Я могу прорываться, бороться, самостоятельно бороться за свое счастье. Я хочу попытаться достичь успеха самостоятельно", — поделилась Лия.
Впрочем, Константин в случае необходимости поможет своей дочери. Если Лие понадобится помощь, папа не откажет ей.
"Если у меня не получится, я не очень гордая. Я могу попросить его о помощи. У меня с этим проблем нет. Я хочу петь. Это моя самая главная цель. Я хочу наслаждаться жизнью", — добавила Лия.
Не пропустите, уже в это воскресенье, 23 января в 21:00 на телеканале 1+1 – премьера вокального шоу "Голос країни-12".
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