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На Хмельниччині під час пожежі живцем згоріли дві жінки

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На Хмельниччині під час пожежі живцем згоріли дві жінки

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

За попередньою інформацією, вогонь спалахнув під час куріння.

У Славуті Хмельницької області вночі 21 січня сталася пожежа у приватному будинку. Внаслідок події загинули дві жінки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася близько 02:34 на вулиці Шевченка. Там вогонь спалахнув всередині приватного будинку. Під час гасіння вогнища рятувальники виявили тіла 70 та 54-річних жінок.

“Пожежу було ліквідовано о 02:40. Ймовірна причина займання — необережність під час паління”, — підкреслили у пресслужбі ДСНС області.

Нагадаємо, що в Одеській області знову горів очерет. Цього разу спалахнуло у Роздільнянському районі.

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