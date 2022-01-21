Volkswagen повертає на європейський ринок популярний електромобіль

Маленький електричний хетчбек подобається багатьом водіям.

Вже більш ніж рік електричний малюк VW e-Up! не доступний до продажу, але від цього його популярність не стала меншою. Люди купляють собі вживані екземпляри та з радістю керують ними.

І ось зненацька стало відомо, що модель повертається до дилерів. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

Компанія надіслала листи щастя та повідомила, що дуже скоро автомобіль з’явиться у продажу під іменем e-Up! Style Plus. Що цікаво, що навіть у базовій комплектації майбутній власник отримає швидку зарядку CCS, мережевий зарядний кабель, колісні диски на 15 дюймів та шкіряне кермо. Запасу ходу у 250 кілометрів повинно вистачити для комфортної експлуатації в умовах міста.

Подібна версія раніше була найдорожчою комплектацією e-Up!. Машина має батарею на 32 кВт/год, яка на швидкій зарядці може приймати потужність до 100 кВт/год. Однак, в компанії нічого не розповіли про ціни. Раніше версія Style коштувала 22 420 євро (приблизно 672 600 грн). Скоріш за все, враховуючи ситуацію на ринку автомобілів, машина може значно зрости у ціні.

Якщо врахувати те, що у цього невеличкого автомобіля конкурентів на ринку дуже мало, то Volkswagen прийняла правильне рішення, щодо повернення моделі до продажу. Невеликі габарити просто ідеальні для великого міста.

Нагадаємо, що нещодавно Volkswagen анонсував оновлений популярний хетчбек.