Volkswagen анонсував оновлений популярний хетчбек

Компанія поки не відкриває всі таємниці, але відомо, що це буде "заряджена" версія Golf.

Компанія Volkswagen показала тизер новинки сімейства Golf. Її дебют заплановано на лютий місяць поточного року.

Нова модель отримала назву "Notably Fast Transporter" (англ. "Помітно швидкий транспортер"), скоріш за все, маркетологи вирішили пожартувати з популярної технології блокчейну (NFT). Знімок з’явився на офіційній сторінці у Facebook.

На сьогодні Volkswagen пропонує досить широку палітру сімейства Golf. Також, для любителів швидкості є і спортивні версії - GTI, GTD, GTE та R. Якщо і цього замало, у моделі Golf GTI існує 300-сильна модифікація Clubsport 45. Та до якої групи буде відноситись новинка, поки невідомо.

Експерти припускають, що на тизері зображено нову трекову версію Golf GTI TCR, яка створена спеціально під потреби спортсменів, які виступають на кільцевих чемпіонатах. За специфікацією, нове авто повинно мати полегшений кузов, монопривід та дорожній просвіт не більше ніж 80 мм. Під капотом повинен працювати двигун на – 2 літри потужністю до 350 кінських сил.

Та що саме приготували для своїх фанатів у Volkswagen, ми дізнаємося дуже скоро. Якщо це дійсно трекова версія Golf GTI TCR, тоді вона буде запропонована у лімітованій кількості і всім охочим доведеться прикласти чимало зусиль, щоб придбати таке авто.

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