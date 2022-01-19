Volkswagen анонсировал обновленный популярный хэтчбек

Компания пока не открывает все тайны, но известно, что это будет "заряженная" версия Golf.

Компания Volkswagen показала тизер новинки семейства Golf. Ее дебют запланирован на февраль текущего года.

Новая модель получила название "Notably Fast Transporter" (англ. "Заметно быстрый транспортер"), скорее всего, маркетологи решили пошутить над популярной технологией блокчейна (NFT). Снимок появился на официальной странице Facebook.

На сегодняшний день Volkswagen предлагает довольно широкую палитру семейства Golf. Также, для любителей скорости есть и спортивные версии — GTI, GTD, GTE и R. Если и этого мало, у модели Golf GTI существует 300-сильная модификация Clubsport 45. К какой группе будет относиться новинка, пока неизвестно.

Эксперты предполагают, что на тизере изображена новая трековая версия Golf GTI TCR, которая создана специально под нужды спортсменов, выступающих на кольцевых чемпионатах. По спецификации, новый автомобиль должен иметь облегченный кузов, монопривод и дорожный просвет не более 80 мм. Под капотом должен работать двигатель на – 2 литра мощностью до 350 лошадиных сил.

И что именно приготовили для своих фанатов в Volkswagen, мы узнаем очень скоро. Если это действительно трековая версия Golf GTI TCR, тогда она будет предложена в лимитированном количестве и всем желающим придется приложить немало усилий, чтобы приобрести такой автомобиль.

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