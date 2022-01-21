В Одеській області знову горів очерет: хто та навіщо підпалює 

Екологи заявляють про значну шкоду екосистемі.
В Одеській області знову горів очерет. Цього разу спалахнуло у Роздільнянському районі.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 21 січня.
Допоки гасили - встигло вигоріти півтора гектара. Рятувальники зауважують: попри зимовий сезон, від початку цього року сталася рекордна кількість загорянь в плавнях та очеретах. Рятувальники виїжджали на виклики вже півсотні разів.
Найбільші пожежі сталися минулими вихідними – тоді горіли Нижньодністровський національний природний парк та Дунайський біосферний заповідник.
Екологи заявляють про значну шкоду екосистемі. І підозрюють, що очерети підпалюють навмисне. Натомість рятувальники припускають, що це все ж таки людська необережність.
“Найпоширенішою причиною таких пожеж є саме людський фактор - необережне поводження з вогнем. Такі пожежі завдають значного збитку екології, не кажучи про живі організми, які страждають від вогню”, - сказала Марина Мартиненко, речник ГУ ДСНС України в Одеській області.
Як повідомлялося раніше, у Запорізькій області сталася пожежа на острові Хортиця. Вигоріло 10 га території соснового лісу поблизу станції Січ та балки Генералка на Хортиці.
Читайте також:
- У Чернігівській області горів будинок: загинула мати і троє дітей
- На Закарпатті згоріла побудована в 19 столітті дерев'яна церква: підозрюють підпал
- Діти не могли відчинити двері, а бабуся спала: нові подробиці пожежі на Чернігівщині, у якій згоріли 4 людей