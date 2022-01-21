В Одеській області знову горів очерет: хто та навіщо підпалює

В Одеській області знову горів очерет: хто та навіщо підпалює

Екологи заявляють про значну шкоду екосистемі.

В Одеській області знову горів очерет. Цього разу спалахнуло у Роздільнянському районі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 21 січня.

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Допоки гасили - встигло вигоріти півтора гектара. Рятувальники зауважують: попри зимовий сезон, від початку цього року сталася рекордна кількість загорянь в плавнях та очеретах. Рятувальники виїжджали на виклики вже півсотні разів.

Найбільші пожежі сталися минулими вихідними – тоді горіли Нижньодністровський національний природний парк та Дунайський біосферний заповідник.

Екологи заявляють про значну шкоду екосистемі. І підозрюють, що очерети підпалюють навмисне. Натомість рятувальники припускають, що це все ж таки людська необережність.

“Найпоширенішою причиною таких пожеж є саме людський фактор - необережне поводження з вогнем. Такі пожежі завдають значного збитку екології, не кажучи про живі організми, які страждають від вогню”, - сказала Марина Мартиненко, речник ГУ ДСНС України в Одеській області.

В Одеській області вигоріло півтора гектара очерету | Новини України

Як повідомлялося раніше, у Запорізькій області сталася пожежа на острові Хортиця. Вигоріло 10 га території соснового лісу поблизу станції Січ та балки Генералка на Хортиці.

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